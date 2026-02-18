元チームメートのT-岡田氏が激励に訪れるドジャースのキャンプ地で実現した再会が話題となっている。アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングに16日（日本時間17日）、オリックスOBのT-岡田氏が訪問。元チームメートである山本由伸投手と談笑する姿が見られた。仲睦まじい様子に、ファンからは「由伸くん嬉しそう」「羨ましすぎる」と注目が集まっている。グラウンドに現れたのは、昨季限りで現役を引退し