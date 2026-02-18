しっかり者で甘え下手な「長女タイプ」の女性には、恋愛に対してもガードが堅いイメージがあるもの。そういう人を好きになってしまったら、張り詰めた気持ちを緩ませるような方向でアプローチすると、一気に心を許してもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『長女タイプ女子』の心の壁を取り払う魔法の一言」をご紹介します。【１】明るく振る舞おうとしているときは「大丈夫