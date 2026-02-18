パドレスが１７日（日本時間１８日）、合意と報じられていたＦＡの３投手との正式契約を発表した。２０日（同２１日）からオープン戦がスタートする状況の中での獲得となった。米メディアによれば条件は、メッツから移籍のＧ・キャニング投手（２９）が１年契約で総額２５０万ドル（約３億８０００万円＝年俸１００万ドルに来季契約を結ばない場合の解約金１５０万ドル）に最大１５０万ドルの出来高。ロッキーズから移籍のＧ