バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が仕掛けた、ある「挑戦的な企画」が今なおネット上で語り草となっている。◆「つまらない」か「神回」か、異例の2週連続企画お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、10メートルの高飛び台から飛び込めるかを検証する「きしたかの高野10ｍ高飛び込みリベンジ」。1月21日は生放送、翌週28日はその直後に収録した「疑似生」を放送するという、同番組らしい変則的な2週連続企画だ