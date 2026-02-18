SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.が手がけるランジェリーブランド「Enfel」から、バレンタイン気分を高めてくれる新作ショーツセットが登場。2026年2月3日(火)19時より公式オンラインストアにて販売スタートします。甘さと色気をミックスした、ときめきの一枚に注目です♡ Enfelの世界観にときめく Enfel（エンフェル）は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”