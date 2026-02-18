ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が17日（日本時間18日）、野手組のキャンプ初日を迎え、メディア取材に対応。昨季の不振からの巻き返しを誓った。昨季は東京での開幕シリーズで体調不良に陥り、体重が激減。その影響もあり春先から不振を極め、150試合で打率・258、20本塁打、82打点とキャリア12年で最も苦しんだと言えるシーズンとなった。今季に向けて「まだ試合にも出ていないし、実戦もない状態だから、うまく