日産が新型「グラバイト」インドで世界初公開！ 100万円以下の「3列シートMPV」とは？ 現地市場攻略の戦略車2026年2月17日に日産モーターインディアは、新型「GRAVITE（グラバイト）」を世界初公開しました。現地での戦略的な新型車として投入される同車は、3列シートを備えたMPV（日本でいうミニバン）です。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型ミニバン」です。画像で見る！（26枚）日本円で100万円を切る価格設定や