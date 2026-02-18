インターネット広告で知り合った人物に投資を勧誘され、50代の男性が現金約2100万円をだまし取られました。警察はSNS型投資詐欺事件として調べています。 被害に遭ったのは、静岡県御殿場市に住む50代の会社員の男性です。 警察によりますと、男性は2025年8月中旬、インターネットで「無料で投資の勉強ができる」という広告を目にしました。その後、広告を通して知り合った人物とLINEを交換し、「大きな投資のプロジ