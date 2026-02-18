2月18日未明、新東名高速道路の静岡SAの出口付近で事故があり、下りのサービスエリアが閉鎖されました。 警察によりますと、18日午前5時頃、静岡市葵区の新東名高速道路下り線・静岡サービスエリアの本線流入ランプで、路肩に駐車中の大型トラックにサービスエリアを出ようとした大型トラックが衝突しました。 それぞれのトラックの運転手にけがはありませんでしたが、トラックが道を塞ぎ自走できない状態とな