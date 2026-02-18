＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇17日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米ツアー2年目のシーズンを迎えた20歳の馬場咲希。今年1月に“はたちの集い”に出席し、大人としての節目を迎えた。昨季はポイントランキング80位に入り、今季の出場カテゴリー1（フルシード）を獲得。今大会で新シーズンの幕を開ける。【最新】これが馬場咲希のセッティングと新ドライバーはたちの集いでは、黒と金を基調とした振り袖