将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月18日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた57手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第4局（生中継中）藤井王将が追いつき2勝2敗のタイとするか、永瀬九段が3勝で念願のタイトル奪取に“王手”をかけるか。大注目の中で行われているシリーズ第4局は、和歌