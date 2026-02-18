中道改革連合が衆院選で惨敗したことを受け、参院に残る立憲民主、公明両党が当面、合流を見送ることが固まった。衆院選の落選者も離党する意向を相次いで表明しており、中道改革は遠心力が強まっている。「組織がどうなるかということは協議していない。３党が連携していくために何をすべきかが今日の主題だ」中道改革の小川代表は１７日、国会内で立民の水岡代表、公明の竹谷代表との会談後、記者団にこう強調し、合流は議