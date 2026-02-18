事件があった現場＝17日、広島県東広島市広島県東広島市の住宅で火災が発生し、敷地内で男性が失血死しているのが見つかった事件で、男性だけでなく、妻とみられる女性もやけどを負っていたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。現場の住宅は2階が激しく焼け、男性の遺体には首の刺し傷に加え、全身にやけどの痕があった。県警は、2階で犯人と2人の間にトラブルがあり放火に至ったとみて、経緯や侵入経路を調べる。県警