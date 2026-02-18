将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局が18日午前9時、前日から行われている和歌山市の「和歌山城ホール」で再開された。雲1つない青空が広がる和歌山の地で、熱戦が指し継がれる。午前8時40分に挑戦者の永瀬が入室。藤井は48分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。藤井は1日目に対局の“相棒”とも呼べるデ