アメリカのトランプ大統領は日本が約束した対米投資について、1号案件となる3つの事業が決定したと発表しました。【映像】トランプ大統領の様子トランプ大統領は17日、自身のSNSで、日米関税交渉でアメリカが関税を引き下げる代わりに、日本が約束した5500億ドル＝およそ84兆円規模の対米投資をめぐり、1号案件となる事業が決まったと発表しました。具体的にはオハイオ州の天然ガス発電、テキサス州の石油・天然ガス、ジョー