仏様の前で誓いをする「仏前挙式」など様々な結婚式の行い方3つを紹介！ 厳粛な誓いの儀式「結婚式」 日本で行なわれる結婚式にはおもに、「神前挙式」「仏前挙式」「キリスト教挙式」があります。花嫁衣装は、神前式、仏前式では白無垢や色打掛を、キリスト教式ではウェディングドレスを着用するのが一般的です。 ●神前挙式戦前は多くの結婚式が家で行なわれていましたが、戦後に神社での神前挙式が広く行なわれるようになり