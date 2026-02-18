「西遊記」に登場する三蔵法師は架空の人物ではない！三蔵法師の仕事とは 翻訳が下手だった？三蔵法師玄奘のこだわりとは？ 『西遊記』を題材としたマンガやアニメにも登場するので、三蔵法師玄奘のことを架空の人物だと思っている人も少なくないようだ。しかし、れっきとした実在の人物である。602年に今の河南省洛陽に生まれ、11歳で仏門に入った。仏教を原典で学びたいと欲して、629年に国禁を犯してインドへ出立。ナー