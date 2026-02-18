少しの飲酒は血管にいい影響が まったくお酒を飲まない人より少量飲む人のほうが、死亡リスクが下がることがわかっています。その理由の１つは、アルコールに血管を拡張させる働きがあることです。ちょうどお風呂に入ったときのように新陳代謝がよくなります。とはいっても、その効果があるのはアルコール摂取量が１日20gまで。その量を超えると死亡リスクはぐんぐん上昇します。つまり飲酒は、節度を守れば血管に