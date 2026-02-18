鶏のからあげVSおにぎり、糖質が低いのは！？ 小腹が空いたら、鶏のからあげを選べ！ おにぎりはご飯のかたまりで、糖質も多い食べ物です。 カロリー面で敬遠されがちな鶏のからあげは糖質が低くオススメ。 衣はなるべく薄いものを選べばさらに糖質を抑えられます。