弥生時代に入り、稲作が急速に西日本一帯に普及した理由 縄文草創期以来、上昇し続けていた気温が縄文中期をピークにして下がり始めます。気候の寒冷化が顕著になり、少しずつ寒くなってきたのです。当然、植生も変わり、食料事情も厳しくなってきます。 その結果、人口が減少します。遺跡分布に基づく人口動態を推計したところ、縄文前期十万五千人が中期二十六万一千人に急増した後、後期十六万人に減少。晩期には七万六