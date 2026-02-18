１８日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）では、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで、決勝でオランダに敗れた日本女子が３位決定戦で米国に勝利し、銅メダルを獲得。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し、計１０個（金２、銀４、銅４