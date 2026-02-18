年賀状需要の減少や若年層のプリンター離れ。家庭用インクジェットプリンター市場は逆風にさらされているが、そうした現実を率直に認めつつも、“中学受験”に活路を見出したのが、エプソン販売のホームプリンターマーケティング担当課長長谷村純さん。「印刷体験そのものの価値はまだ広がる余地がある」と話し、近年は製品スペック競争から一歩距離を置き、「どう使われるか」に焦点を当てた訴求へと舵を切っている。学習用途