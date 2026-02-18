アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。2月17日（火）の配信には、作家のせきしろさんが登場。日常の気まずい瞬間を回避する独自のマナーを披露した。リスナーから寄せられた「自分だけのマナー」を紹介するコーナーで、せきしろさんは「コンビニのコピー機」での振る舞いについて言及。コピー中に後ろに人が並んだ場合、プレッシャーに耐えきれず「