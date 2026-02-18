ハピネス・アンド・ディが大幅高している。１７日の取引終了後に、株主優待制度の追加変更を発表しており、好材料視されている。昨年１１月に、２６年２月末株主からそれまでの８月末株主への優待券、２月末株主への優待商品の提供から、２月末株主へ株主優待ポイントを付与する株主優待制度へ変更したが、今回の追加変更により８月末の株主を対象に実施していた株主優待を再開。１００株以上を保有する株主に対して優待券（保有