１８日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１６７円高の５万６７３４円と反発して始まった。その後上げ幅は一時４００円超に拡大した。 連休明け１７日の米株式市場で主要株価３指数はそろって小幅に上昇。ＮＹダウは一時３００ドルを超す下落となった後に持ち直した。ソフトウェア関連株への売りが続くなかで、中東情勢を巡る過度な悲観が和らぎ、主力株に買い戻しが入った。国内ではきょう、特別国会が召集され、