豊田合成は５日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に自社株１０００万株（消却前発行済み株数の７．８４％）を２月２７日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は１億１７６１万４１４７株となる。 出所：MINKABU PRESS