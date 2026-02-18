レビー小体型認知症の治療には、他の認知症とは異なる配慮が必要です。薬剤の選択や投与量、副作用の監視など、慎重な管理が求められます。特に抗精神病薬への過敏性など、レビー小体型認知症特有のリスクを理解しておくことで、安全な治療を受けることができます。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経歴】 平成2年3月宮崎医科大学（