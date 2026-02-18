治療は薬物療法と非薬物療法を組み合わせて行います。近年では病気の進行そのものに働きかける新しい薬も登場しており、早期段階での治療選択肢が広がっています。現在利用できる治療法とその効果、生活支援の方法について包括的に解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神