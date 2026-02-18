18日8時49分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比275ポイント高の3万4300ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3990.75ポイントに対しては309.25ポイント高。 株探ニュース