18日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝153円12銭前後と、前日午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝181円48銭前後と35銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース