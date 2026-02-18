黒いボディに丸みを帯びたフォルム、そして取っ手。まるで平成初期の自室に置いてあったような、どこか懐かしい佇まいの「CDラジカセ」が登場します。株式会社電響社は、マクセルブランドより「Bluetooth対応CDラジオカセットレコーダー（MXCR-200）」を、2月25日に発売すると発表しました。「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに、現代の視聴スタイルにフル対応したハイブリッドな一台となっています。【その