中国メディアの時代財経は16日、「春節（旧正月）に電気自動車（EV）で帰省する人はまだ焦っているのか」との記事を掲載した。EVで長距離を移動して帰省する際の「充電問題」の現状を伝えた。記事によると、今年の春節の帰省ラッシュ「春運」は全体で40日間続くとみられており、省をまたいで移動する人は過去最多の延べ95億人に達すると予想されている。この集団大移動では、新エネルギー車（NEV）、とりわけEVが注目を集めている