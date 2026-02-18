「ももいろクローバーZ」百田夏菜子（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「xoxo」と書き出してチョコやハートの絵文字を添えた百田。15日に開催された「ニッポン放送 ももいろクローバーＺ ももクロくらぶxoxo 〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Ｚ！2026『表』」のオフショットをアップした。チョコのような衣装にみつあみツインテールでアイドル仕様に。ファンからは「可愛すぎて泣いちゃいそう