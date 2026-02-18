ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ女子ノーマルヒルで銅メダル、さらに混合団体でも銅メダルを獲得した丸山希選手が競技での裏話を明かしました。日本チームの強みについて質問された丸山選手は「みんなライバルではあるがお互いのジャンプを褒め合う。他人のジャンプを下で待っていたり応援したりする姿勢が強みなのではないか」と語ります。メダルを獲得した個人のノーマルヒルでもそういった場面があったと明かした丸山