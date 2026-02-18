ロッテの宮崎竜成が17日、巨人との練習試合で2試合連続打点となる適時打を放った。『9番・ショート』でスタメン出場した宮崎は、松川虎生の適時二塁打で同点に追いつき、なお一死二塁の好機で、巨人・森田駿哉が投じた初球の外角のスライダーをショートとレフト前にポトリと当たる安打を放つ。判断よくスタートを切った二塁走者・松川が、3点目のホームを踏んだ。宮崎は途中出場した14日のDeNAとの練習試合でも、2点適時三塁