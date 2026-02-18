筆者の知人の話です。しばらく空き家だった近所の古い民家に、近所付き合いを避けて静かに暮らす夫婦が引っ越してきました。その様子は噂好きな人々の憶測を呼びましたが、知人は手入れの行き届いた庭から、暮らしを大切にされている方々だと感じていました。実際、夫婦が目立たずに生活していたのは、実は……？ 不思議な住人