平成レトロブームをきっかけに注目が集まっている、キーホルダーのじゃら付け。バッグやスマホに大きめのキーホルダーやバッグチャームを付ける人が増えているようです。【3COINS（スリーコインズ）】では、大人も“じゃらじゃら感”を楽しめそうな「新作スマホストラップ」が登場。ミラーも付いているので、可愛いだけじゃなく、便利にも使えそう。ぜひチェックしてみてください