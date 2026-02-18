年末年始に開催したGIGAZINE冬のプレゼント企画で、多くの人から寄付をいただきありがとうございました！親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。金銭的支援その1（1回きりの寄付）https://gigazine.net/news/about/金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）https://gigazine.net/club/また、Amazonほしいものリスト経由でのインスタントコーヒーや紅茶、洗