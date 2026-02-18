予備自衛官のなり手不足の解消を目指し、防衛省は、公務員が兼業しやすくするための法案を１８日召集の特別国会に提出する方針を固めた。予備自衛官として活動する際は、有給休暇を取得する必要があったが、休暇を消化しなくても、職場の給与と予備自衛官の手当を得られるようにする。予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員で、普段はそれぞれの職業に就き、有事や災害時に招集されて後方支援などにあたる。国家公務員や地