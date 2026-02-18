ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールで今キャンプ初のライブBPに登板。打者4人に18球を投げ、1安打2奪三振だった。球を受けたダルトン・ラッシング捕手（24）は好感触を口にした。大谷は1人目のシアニにいきなり中前打を浴びたものの、T・ヘルナンデスを遊ゴロ、パヘスとタッカーから連続三振を奪った。最速は98マイル（約157・7キロ）を計測した。大谷の球を受けたラッシングは