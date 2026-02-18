◆ミラノ・コルティナオリンピックスピードスケート女子団体パシュート3位決定戦（17日、ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子団体パシュートは17日（日本時間18日未明）、3位決定戦が争われ、日本（郄木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜）が銅メダルを獲得した。同種目では2018年平昌（ピョンチャン）の金、2022年北京の銀に次ぐ3大会連続のメダル獲得。準々決勝を2位で通過した日本は、同日行われた