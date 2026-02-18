外で飼い主さんを健気に待っているワンコの姿は、まるでぬいぐるみのようで…？投稿は記事執筆時点で99万3000回再生を突破し、「可愛い座り方」「ぬいぐるみ散歩させてるのかと思ったｗ」といった声が寄せられています。 【動画：『飼い主を待つ犬』を遠くから撮影→まるで『ぬいぐるみ』のようで…あまりにも尊い『座り方』】 飼い主さんを健気に待つワンコ TikTokアカウント「neru.u_u.zz」に投稿されたのは、キャバリア×ビ