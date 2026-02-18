旅行やジムへ行くとき、お気に入りのコスメを少しだけ分けて持っていきたい…そんなときに便利な詰め替え容器がダイソーにありました！中身が見えるデザインで、量は最小限。ネイルをしていても開け閉めしやすい形状も便利です。必要な分だけをコンパクトに持ち運べるアイテムをお探しの方は要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリームケース（5mL、2個）価格：￥110（税込）内容量：2個入販売ショップ：