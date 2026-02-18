こんにちは！美眉のプロSAORIです。眉が濃い＝悪いことではありません。ただ眉だけが主張しすぎてしまうと、顔全体が強く見えたりメイクが古く見えてしまう原因に…。今回は濃い眉さんでも自然に垢抜ける“眉の存在感を消す”今っぽ忘れ眉の作り方を工程付きでご紹介します。【詳細】他の記事はこちらPOINT?描く前の仕込み濃い眉さんほど、眉を描く前の仕込みが重要です。いきなり描きはじめずに、まずは眉の土台を整えることが大