SNSで知り合った10代の少女に対し、わいせつな動画を送るよう要求したとして、長野県の25歳の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、長野県長野市の自称・契約社員の男（25）です。 警察によりますと男は、おととしの11月から去年7月までの間、複数回にわたり、SNSで知り合った山形県内に住む10代の少女に対し、スマートフォンで「動画送って」などとメッセージを送り、わいせつな姿が映った動画を送るよう要求した