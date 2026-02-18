K-1元3階級制覇王者の武尊の妻でタレントの川口葵（27）が18日までに自身のインスタグラムを更新。岩盤浴ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「寒い時期には岩盤浴やなぁ」と岩盤浴ショットを投稿した。最後に「身体の芯まであったまるで、こりゃ」と締めた。ネットでは「可愛い！」「つま先まで美しい」「めちゃくちゃ細くて羨ましい」「素敵！」「何しても本当可愛い」「マジで女神」などの声が上がった。