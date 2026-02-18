ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８日、羽田空港着の航空機で帰国した。コメント対応などはなかったが、落ち着いた様子で、到着ロビーに姿を見せた。１月に骨盤など複数箇所を骨折しながら、２連覇を目指して出場した平野歩は１７日に自身のＳＮＳを通じて「最初に沢山の応援心からありがとうございました。皆さんのエネルギー全てを感じ不可能が可能