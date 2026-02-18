衆議院選挙を受けた特別国会はきょう召集され、自民党の高市総裁が第105代内閣総理大臣に指名される見込みです。【映像】国会議事堂周辺の様子きょう召集される特別国会では衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙を行い、自民党や日本維新の会などの多数で高市総裁が改めて総理大臣に指名される見込みです。夜には第二次高市政権が発足し、閣僚らは再任する見通しです。20日には高市総理の施政方針演説が行われ、飲食料品の