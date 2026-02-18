【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は17日までに、米金融大手ゴールドマン・サックスが取締役会の候補者選定において多様性・公平性・包括性（DEI）の要素を基準から削除する方針だと報じた。DEIを巡っては、トランプ米大統領が推進停止を打ち出しており、企業が同調してDEI方針を撤廃する動きが広がっている。WSJによると、ゴールドマンの取締役会ガバナンス委員会は現在、経歴、職務経験などと