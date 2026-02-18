精神疾患で休職した公立学校の教員数の推移精神疾患で休職する教員数が増加する中、文部科学省は学校現場のメンタルヘルス（心の健康）対策や復職支援策に関する手引の作成を進めている。医師や心理士ら専門家の知見に基づいた対応策を示し、復職や再発防止のサポートにつなげたい考えだ。2026年度にも全国の教育委員会や学校への共有を目指す。手引は休職中の教員、校長ら管理職、教育委員会それぞれに向けて作成する。直営病